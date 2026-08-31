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Infortunio grave

Sampdoria, lesione al crociato per Viti: salterà gran parte della stagione

Il difensore sarà operato, possibile intervento sul mercato per sostituirlo. Out per qualche settimana anche Esposito

mattia viti

Era nell’aria, oggi è arrivato anche il comunicato stampa della Sampdoria. Gli esami hanno confermato la lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro per Mattia Viti, infortunatosi contro la Juve Stabia. Il difensore salterà gran parte della stagione e rientrerà verso la fine del campionato, se l’operazione e il percorso riabilitativo dovessero procedere perfettamente.

La Sampdoria si starebbe muovendo sul mercato per sostituire Viti e sembra aver chiuso l’accordo per l’arrivo di Filippo Delli Carri dal Monza.

Brutte notizie anche per Salvatore Esposito che ha subito un infortunio muscolare alla coscia destra. Il centrocampista starà fuori per qualche settimana.

Il comunicato

Gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti Salvatore Esposito e Mattia Viti, a seguito degli infortuni riportati nel corso della gara con la Juve Stabia, hanno evidenziato i seguenti quadri clinici.

Per Esposito gli accertamenti hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia destra. Il centrocampista ha già intrapreso il percorso riabilitativo e dovrà osservare un periodo di riposo e terapie che lo costringerà a rimanere fermo per alcune settimane.

Più grave l’esito degli esami per Mattia Viti che ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro. Il difensore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e, successivamente, iniziare il percorso di riabilitazione. Viti sarà costretto a saltare gran parte della stagione. L’U.C. Sampdoria sosterrà Mattia in ogni fase del percorso di recupero.

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