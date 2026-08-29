Sampdoria – Juve Stabia LIVE (0-0). Palo di Esposito su punizione

Genova. Sampdoria – Juve Stabia 0-0

28′ Duello sulla fascia tra Candellone e Di Pardo, alla fine il rimpallo favorisce il doriano: rimessa dal fondo dopo un iniziale corner assegnato dall’arbitro

24′ Palo! Grande punizione battuta da Esposito, ma la palla si stampa sul legno

23′ Ammonito Bettella, reo di una trattenuta, punizione interessante dal vertice dell’area di rigore per i blucerchiati

20′ Fiammata Samp, che arriva due volte in area di rigore ma non riesce a concludere a rete prima su un’azione un po’ confusa e poi con Sinani che attende troppo consentendo alla difesa avversaria di stringere su di lui e murarlo dopo una bella palla rubata a centrocampo

18′ Sugli sviluppi dell’angolo, battuto corto anche questo, arriva il cross per Bellich, colpo di testa che non crea problemi alla Sampdoria

17′ Occasione Juve Sabia: sinistro dal limite di Karic, rasoterra insidioso, forse destinato sul fondo, che Vindahl devia in corner

14′ Altro corner per la Juve Stabia: battuta per Karic che prova l’assist per Piscopo, ma la difesa della Sampdoria respinge

13′ Ammonito Cicconi, intervento in scivolata in ritardo su Patanè

8′ Primo corner guadagnato dalla Juve Stabia: cross per la testa di Bettella che però alza un campanile che Vindahl blocca in presa alta

2′ Cross di Makoumbou per Depaoli, colpo di testa spizzato, buona partenza per i blucerchiati

1′ Partiti con palla alla Sampdoria, che attacca verso la Gradinata Sud in questo primo tempo

Esordio della Sampdoria in casa contro la Juve Stabia. Come preannunciato da Corradi in conferenza stampa Makoumbou è titolare. Anche Depaoli negli undici di partenza, nonostante il giocatore stia soffrendo da qualche tempo di qualche problema fisico. Confermato Tutino punta centrale, vista l’assenza di Lauritsen. In panchina Insigne, come previsto, insieme a Begic e Verschaeren, entrambi evidentemente ritenuti non in grado di disputare i 90 minuti.

Nel pre-partita presentato l’evento Perché ci lega un filo, in programma il 13 novembre al Palasport e prima leggenda a salutare e a ricevere l’omaggio dello stadio: Marco Lanna.

Comunicato anche il dato finale degli abbonamenti, un record: 20.792.

Striscione con scritto Unico obiettivo

Formazioni Sampdoria – Juve Stabia

Sampdoria: Vindahl, Di Pardo, Gartenmann, Viti, Cicconi, Henderson, Esposito, Makoumbou, Sinani, Tutino, Depaoli.

Allenatore: Corradi.

A disposizione: Krastev, Ghidotti, Riccio, Insigne, Begic, Bellemo, Verschaeren, Paratici, Ferrari, Abildgaard, Rodella, Mezzotero.

Juve Stabia: Baer, Ricciardi, Bettella, Bellich, Scuderi, Karic, Buglio, Pierobon, Patanè, Candellone, Piscopo.

Allenatore: De Giorgio.

A disposizione: Vukovic, Battistella, Di Nardo, Pietrangeli, Kumi, Douglas, Sandrucci, Maistro, Fernandes, Artioli, Gallea, Maggioni.

Arbitro: Mucera di Palermo

Ammoniti: Cicconi (S); Bettella (J)