Genova. Stefan Gartenmann parla un ottimo italiano e mostra già di avere la personalità per affrontare il dopo – partita nonostante la sconfitta della Sampdoria contro la Juve Stabia.

Il difensore centrale commenta dopo l’esordio in casa: “Questo stadio non è un qualsiasi stadio, non è difficile trovare la motivazione per vincere, ma non abbiamo vinto. Il calcio è semplice sono piccoli dettagli a fare la differenza e i gol escono da due occasioni senza il 100% di concentrazione. La Serie B non è facile e quando non siamo al 100% sui 90 minuti non possiamo vincere. Secondo me Marassi deve essere la nostra casa e dobbiamo vincere quasi tutte le partite qui”.

Non giocava da tanto tempo, Gartenmann, dalla fine di ottobre della scorsa stagione a causa della rottura del legamento crociato: “Sto bene, ho fame di giocare. Recupero e faccui palestra per giocare ogni fine settimana”.

Sul primo gol dice: “Sarà stato l’angolo numero 6 o 7, quelli precedenti li abbiamo fatti perfetti e poi c’è stato un momento, è difficile dire cosa è successo, devo vedere con calma, ma come ho detto il calcio è semplice e se c’è un giocatore che non è al 100% pronto per questo angolo prendiamo un gol, forse la prossima volta sarò io”.

Sul momento difficile di Vindahl risponde: “È importante che restiamo positivi, la Sampdoria è una società grande, la pressione qui è forte. Se iniziamo a dire “è colpa sua non è facile”, dobbiamo stare tutti insieme”.

Con infortunio di Viti diventa lui il leader della difesa: “Sono pronto però ci sono molti giocatori bravi, anche Ravanelli, Ferrari, Riccio e Abildgaard, ma io sono pronto a prendere questa responsabilità”.