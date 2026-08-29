Perché ci lega un filo: il 13 novembre al Palasport show con decine di vecchie glorie della Sampdoria

Genova. Il 13 novembre al Palasport sarà una serata indimenticabile per i tifosi della Sampdoria: in occasione degli 80 anni è in programma alle 20 Perché ci lega un filo, che, come ha spiegato il direttore artistico Andrea Carlini nella conferenza stampa di presentazione, “sarà più di un evento, ma uno spettacolo tra teatro, musica, balli e naturalmente un raduno con le vecchie glorie blucerchiate di ogni epoca”. Sono già oltre 60 le adesioni di ex giocatori, da tutto il mondo: “Abbiamo contattato Aleksej Mikhailichenko e subito ha dato la sua adesione al progetto, pur vivendo in situazione delicata abitando a meno di 100 km da Kiev − ha detto Marco Caroli di Officina 1946, il gruppo di lavoro formato da professionisti, aziende e realtà accomunate dall’amore per la Sampdoria − e persino dal Sampdoria club New York abbiamo da poco ricevuto un whatsapp con l’immagine del biglietto aereo per la partecipazione. Sono episodi che rendono molto bello quello che vorremmo fare”.

Anche Marco Lanna, prima delle 19 legends che saranno ospitate nelle partite casalinghe in questo campionato, è stato coinvolto attivamente: “L’evento che si sta organizzando è unico. Sono davvero tanti i giocatori di varie epoche che ci saranno. Tanti sono gli sforzi per poter avere tutti da qualsiasi parte del mondo e aiutarli nel viaggio e nella sistemazione. Spero che i blucerchiati rispondano. Ci saranno tante sorprese”.

Andrea Carlini aggiunge: “Sarà uno show a tutti gli effetti. Gli ex calciatori saranno intervistati, ma non solo. Avremo una regia televisiva che seguirà l’evento. Questo spettacolo è preparato per mostrare l’amore che ci lega alla Sampdoria. Sul palco oltre a me ci sarà Aldo De Scalzi e la sua band, i ballerini della Groovies Dance School, il cantautore Emanuele Dabbono. Sarà un evento unico nel suo genere. Sono contento di farlo anche al Palasport e la nostra ambizione è che tra qualche anno si dica “ma tu c’eri quella sera? Quel 13 novembre?”.

I biglietti sono in vendita su Ticketone al prezzo di 35 euro, 30 euro per gli abbonati. “Una parte dell’incasso − specifica Caroli − sarà devoluto alla Fondazione Vialli – Mauro che ci sta dando anche una mano concreta nel coinvolgere giocatori che hanno affrontato la Sampdoria, rispettandola. Ringraziamo l’a.d. Claudio Morelli perché abbiamo la Sampdoria con noi e hanno competenze importanti”.

Morelli ha commentato: “Ai nostri tifosi vogliamo dare emozione e continuerà per tutta la stagione con le 19 leggende che saranno presenti nel pre-partita al Ferraris. La nostra squadra si chiama Unione Calcio e la parola Unione deve essere ben presente tutto l’anno. Ringrazio Marco Lanna perché è stato l’artefice per aprire porte di giocatori che erano state chiuse”.

Tra le adesioni di maggiore entusiasmo ci sono quelle della Sampdoria allenata da Novellino, per esempio: Bazzani, Flachi, Volpi, ma anche Victor Muñoz non ci ha pensato un attimo. Molto probabili presenze anche dal Sudamerica. Roberto Mancini e Claudio Ranieri difficilmente potranno essere presenti fisicamente per gli impegni della Nazionale, ma non faranno mancare il loro sostegno in altro modo.