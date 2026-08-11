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La situazione

Sampdoria, dilemma campo in Coppa Italia: dopo lo “Zini” salta anche l’idea Chiavari

Il terreno casalingo della Cremonese è stato valutato impraticabile per il caldo, mentre oggi la Prefettura boccia il "Sannazzari" per motivi di ordine pubblico

Generico agosto 2026

Non sarà lo “Zini” di Cremona a ospitare la prima gara ufficiale della Sampdoria. La sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, inizialmente in programma allo stadio lombardo, è stata infatti spostata dopo che il terreno di gioco è stato dichiarato impraticabile a causa del caldo.

Nelle ultime ore aveva preso quota l’ipotesi del “Sannazzari” di Chiavari, individuato come possibile nuova sede del match. Una soluzione che, però, è tramontata: oggi la Prefettura ha dato esito negativo alla proposta per motivi di ordine pubblico.

Resta dunque ancora da individuare lo stadio che ospiterà la Sampdoria nella sua prima uscita ufficiale della stagione. La decisione è attesa nelle prossime ore.

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