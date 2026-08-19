  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Commento

Sampdoria, Salvatore Esposito nel mirino: ma se mancasse lo spartito?

Come è presto per giudicare il lavoro di Corradi, è anche presto per decidere se manca il gioco o manca il regista

Sampdoria Vs Empoli

Regista, playmaker, metodista, volante central. Chiamatelo come volete, ma chi opera al centro della mediana è da sempre tra i giocatori sotto la lente di ingrandimento.  E nel mirino delle critiche Salvatore Esposito ci è finito dopo la sconfitta per 2-0 della Sampdoria contro  la Cremonese. Ci si aspettava di più dalla squadra e, di conseguenza, dal perno del 4-3-3 di Corradi.

Gli highlights sono impietosi e potrebbero spingere a dire che la Samp ha perso in larga parte per colpa sua. Ha sbagliato il rigore conquistato a seguito di un suo bel lancio per Di Pardo fallendo l’1-1. Si è fatto scippare il pallone del possibile ultimo assalto dando il via al goal di Berti in pieno recupero.

Bisogna però guardare alla partita nel suo complesso e non si può dire che il centrocampista numero 94 non abbia un tocco di palla di livello. Dopo appena una gara, è presto per bollare Esposito come il difetto della Sampdoria. Anche perché il regista è un ruolo di relazione. Colui su cui si fonda un impianto di gioco, certo. Gioco che però deve essere chiaro e condiviso da compagni in grado di dialogare calcisticamente.

Se un maestro d’orchestra, anche molto bravo, ha uno spartito scarabocchiato e suonatori scarsi, il concerto non verrà una meraviglia. Idem per il regista, senza copione o attori adatti. Pochi giocatori riescono con due tozzi di pan secco a creare un piatto stellato. Modric, Pirlo, Iniesta… Gli altri, compresi i registi, hanno bisogno di un contesto dentro al quale, ovviamente, devono poi aggiungere del loro. Smarcamenti e movimenti da “premiare” con il pallone giusto.

Invece, la Sampdoria dello scorso anno, così come quella di Cremona, è apparsa in generale cristallizzata nel modulo, 4-3-3 quest’anno, di partenza. Poche sovrapposizioni e combinazioni offensive interessanti. Difficile, infatti, trovare qualcuno di davvero positivo nella sfida di lunedì sera.

Domenica in campionato sul campo del Cesena, si potranno avere più risposte a riguardo. Dovrebbero inoltre rientrare Begic e Abildgaard, tenuti a riposo precauzionale. In sintesi, come è presto per giudicare il lavoro di Corradi, è anche presto per decidere se manca il gioco o manca il regista. Oltre al fatto che, come spesso accade, la verità sta nel mezzo. Proprio lì, lì nel mezzo.

Più informazioni
leggi anche
Bernardo Corradi Sampdoria
Dichiarazioni
Sampdoria, Corradi promuove i suoi contro la Cremonese: “Fatte tante buone cose”
Sampdoria Vs Virtus Entella
Minuto per minuto
Sampdoria eliminata dalla Coppa Italia: la Cremonese vince 2-0, Esposito fallisce un rigore
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.