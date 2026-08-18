  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Dichiarazioni

Sampdoria, Corradi promuove i suoi contro la Cremonese: “Fatte tante buone cose”

"Spiace molto per il risultato ma ai ragazzi devo fare solo dei complimenti"

Bernardo Corradi Sampdoria

Bernardo Corradi promuove la prima uscita ufficiale della sua Sampdoria. Al netto del K.O. per 2-0, il tecnico blucerchiato ha analizzato la gara contro la Cremonese vedendo decisamente più il bicchiere mezzo pieno.

Una partita vera e tirata, anche con qualche scontro fisico non banale. Secondo me siamo partiti molto bene nella prima parte della partita, poi dopo sono stati bravi a variare un po’ il loro tipo di costruzione e siamo andati un po’ in difficoltà – ha dichiarato Corradi -. Però nel secondo tempo ci siamo compattati, cambiando sistema, mettendoli noi in difficoltà. Siamo stati bravi a supportare l’azione offensiva avendo poi diverse occasioni. La prestazione è stata fatta. Mi spiace molto per il risultato, visto che era una partita da dentro o fuori. Ma bisogna tenerci le tante cose buone fatte“.

Per il futuro, con l‘inizio del campionato previsto per domenica prossima a Cesena, si attendono notizie anche dall’infermeria: “C’è da creare una mentalità. Oggi avevamo diversi giocatori fuori, chi per infortunio e che sta recuperando e chi non era in condizione perché era senza squadra. Abbiamo molte altre possibilità di coinvolgere i giocatori che stanno cercando di trovare la miglior condizione. Però oggi devo fare solo i complimenti ai ragazzi che sono scesi in campo perché hanno fatto veramente una buona gara”.

Più informazioni
leggi anche
Sampdoria Vs Virtus Entella
Minuto per minuto
Sampdoria eliminata dalla Coppa Italia: la Cremonese vince 2-0, Esposito fallisce un rigore
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.