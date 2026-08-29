Genova. Dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, Bernardo Corradi in conferenza stampa fa un’analisi onesta della gara: “All’inizio abbiamo fatto fatica a scivolare con la difesa e spingere gli interni di centrocampo sui centrali in conduzione. Poi l’abbiamo messa a posto perché se in settimana non riesci ad avere tutti i giocatori da allenare qualcosa perdi. Siamo stati bravi a reggere, poi siamo stati nella partita e abbiamo avuto occasioni. Non mi è piaciuto averla chiusa, eravamo in controllo e messi bene nonostante avessimo avuto due infortuni e cambiato sistema. Nella ripresa avevamo però uno slot solo e dovevamo trovare il tempo giusto per fare la sostituzione”. Il gol del pareggio è arrivato su un corner in cui i giocatori, dice il mister, non erano messi bene probabilmente per la concitazione dei cambi, mentre il secondo è partito da una rimessa laterale in favore della Sampdoria. Ci saranno da rivedere diverse cose in settimana.

Lo stato degli infortunati è ancora un punto interrogativo: “Esposito ha avuto un problema muscolare, a Depaoli si è girata la caviglia già problematica dopo un pestone, su Viti dobbiamo aspettare responsi, ma per il movimento e la dinamica non mi piaciuto per niente. Faccio fatica a tenere il conto degli indisponibili, cerchiamo di ricaricare le energie e di poter schierare 11 giocatori alla prossima partita”.

La squadra ha avuto un calo fisico: “I cinque cambi hanno cambiato il tipo di sport. La Juve Stabia li ha potuti fare. Però almeno Verschaeren ha fatto più di un tempo e con qualità, Makoumbou è arrivato al novantesimo col serbatoio vuoto, ma ha cercato di fare la partita che poi ha fatto”. Proprio il centrocampista è una delle note positive della gara: “È con noi da 72 ore, ha fatto un allenamento e mezzo”. Siccome in carriera ha anche giocato nel ruolo di Esposito è molto probabile che gli venga chiesto questo adattamento ulteriore.

A tenere banco è però un’altra incertezza di Vindahl che ha portato al secondo gol: “Ha fatto un errore come faccio io sbagliando un modulo e una sostituzione. Credo che in questo momento bisogna far fronte comune e uscire da una situazione del genere offrendo supporto al compagno“. Qualcuno invoca Krastev: “Un profilo su cui la società ha puntato − dice Corradi − un segnale di grande fiducia. Lui è molto giovane, potrebbe avere possibilità di giocare con le attenuanti e le difficoltà di un giocatore della sua età. Il problema di Vindahl è la lunga inattività, ha standing e le spalle larghe per reggere questa situazione”.

L’infortunio di Viti sembra comunque molto grave e il mercato sta per chiudere: “La società era già attiva e vigile, dovremo cercare di non perdere la calma e capire i tempi di recupero di Meijer, di Ravanelli, di Abildgaard che spero sia a disposizione per Palermo”.

Dalla Gradinata Sud è arrivato un messaggio conciso: Unico obiettivo serie A. Corradi ringrazia “per l’atmosfera che ci hanno riservato. Cerco di mettermi nei panni di altre persone, la partita di oggi la giudicherei sulla base dell’approccio e del dispendio e del coinvolgimento durante la partita. Oggi c’è poco da rimproverare, quelli che erano in condizione di scendere in campo l’hanno fatto, chi non lo era a mezzo servizio lo ha fatto comunque”.