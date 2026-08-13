Sampdoria, arriva Meijer dal Club Brugge e i tifosi cantano: “Vogliamo la Serie A”

Chi l’avrebbe detto? Dopo un avvio d’estate al rilento, che ha fatto seguito all’infinito casting per l’allenatore, il mercato della Sampdoria ha avuto un’accelerata notevole e ora l’entusiasmo di buona parte dei tifosi è palpabile sui social ma lo è stato anche ieri sera al Porto Antico in occasione della festa per gli 80 anni del club blucerchiato. I tifosi hanno salutato la squadra cantando cori con un messaggio chiaro: “Vogliamo la Serie A”.

Un ottimismo inaspettato alimentato dalle buone indicazioni raccolte nell’amichevole vinta 2-0 contro il Parma e dal nuovo acquisto presentato proprio ieri sera: si tratta del terzino sinistro Bjorn Meijer, calciatore che ha vinto due scudetti in Belgio e collezionato 20 presenze in Champions League.

Il primo test davvero probante sarà lunedì sera alle 20,45 quando la squadra di Bernardo Corradi sfiderà la Cremonese in Coppa Italia. Lo Zini di Cremona è inagibile per via dei problemi al manto erboso. La soluzione Chiavari è stata bocciata e alla fine si giocherà al Druso, il camo del Sudtirol.

La Sampdoria presenta Meijer

L’U.C. Sampdoria annuncia di aver acquisito a titolo definitivo dal Club Brugge K.V. i diritti sportivi di Bjorn Meijer (nato a Groninga, nei Paesi Bassi, il 18 marzo 2003). Il difensore olandese ha firmato con la Sampdoria fino al 30 giugno 2030.

Meijer è cresciuto nel club della sua città natale, l’FC Groningen, debuttando in prima squadra nell’Eredivisie il 16 maggio 2021, all’età di soli 18 anni.

Ala mancina dotata di forza fisica, velocità e buona tecnica, Meijer si è rapidamente fatto un nome nella massima serie olandese. Nella stagione 2021–22 ha collezionato 23 presenze, segnando 2 gol, prima di trasferirsi al Club Brugge in Belgio.

Con il Club Brugge ha continuato a crescere, vincendo due titoli della Jupiler Pro League, una Coppa del Belgio e due Supercoppe del Belgio. A livello internazionale, ha inoltre maturato una notevole esperienza in UEFA Champions League, competizione in cui ha collezionato 20 presenze e segnato un gol.

Sulla fascia sinistra, il suo ritmo di gioco e la sua personalità daranno profondità e slancio alla squadra: Bjorn Meijer porta alla Sampdoria un bagaglio di esperienza maturata nell’Eredivisie, nel campionato belga e sulle scene europee. Ora è pronto a mettere le sue capacità al servizio di Bernardo Corradi e della nuova Sampdoria che sta nascendo.