Sampdoria, è il giorno degli 80 anni: spettacolo di droni al Porto Antico, la Sud al Molo dell’Amicizia

Genova. Il 12 agosto 1946 nasceva l’Unione Calcio Sampdoria, oggi è il giorno degli 80 anni. L’atto ufficiale della fusione tra Sampierdarenese e Andrea Doria, venne firmato in Galleria Mazzini nello studio dell’avvocato Bruzzone.

La nascita della Sampdoria 80 anni fa, in breve

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Sampierdarenese e l’Andrea Doria, fuse durante il Fascismo nella Dominante, erano tornate in attività. Al termine della Divisione Nazionale 1945-1946 l’Andrea Doria si era classificata al 10º posto nel girone di Serie A Alta Italia, mentre la Sampierdarenese al 14° e ultimo. La riunificazione delle leghe nazionali Nord e Sud con 20 squadre a girone unico comprendeva la Sampierdarenese per i titoli sportivi a discapito dell’Andrea Doria, che era stata riammessa in massima serie come risarcimento per la fusione coatta nella Dominante. Però la Sampierdarenese era in crisi economica, mentre la ricca Andrea Doria risultava retrocessa d’ufficio in Serie B. Dopo una serie di incontri, le dirigenze dei due club si accordarono per unire le proprie forze.

La nuova società inizialmente si chiamava “Doria-Sampierdarenese”, ma presto venne cambiata in Sampdoria. Il primo presidente fu Piero Sanguineti, che fu presto sostituito da Amedeo Rissotto.

Per la nuova società, fu studiata una maglia che unisse i colori di entrambe le squadre: il bianco e blu dell’Andrea Doria, con il bianco, rosso e nero della Sampierdarenese.

Da lì è storia, con trofei importanti conquistati nel periodo attorno agli anni Novanta: uno scudetto nel 1990-1991, quattro Coppe Italia (1984-85, 1987-88, 1988-89 e 1993-94) e una Supercoppa italiana (1991). Una Coppa delle Coppe (nel 1989-1990). Tre finali disputate: Coppa dei Campioni (nel 1991-1992), Coppa delle Coppe (nel 1988-1989) e della Supercoppa Europea (1990).

Le feste per gli 80 anni della Sampdoria

La Sampdoria ha organizzato un evento speciale attorno alle 22:30 al Porto Antico di Genova: una flotta di 450 droni offrirà una narrazione visiva della durata di circa 15 minuti. Sui social ufficiali blucerchiati per tutta la giornata contenuti ad hoc. Il primo diffuso a mezzanotte con una raccolta di istantanee dei protagonisti delle gioie blucerchiate, il secondo in mattinata con un reel che passa in rassegna gol e trofei.

Al Molo dell’Amicizia di Quinto va in scena invece la festa dei gruppi della Sud, che hanno anche veicolato il proprio stemma ad hoc per l’occasione. Una ‘sottile’ alternativa a quanto realizzato dalla società, probabilmente.

Alle 18 apertura degli stand con panini, bevande e materiale del museo Samp Doria. Alle 20 consegna di palloncini blucerchiati per i più piccoli. Alle 20:30 dj set con Andrea Stumpo, alle 20:30 ‘La Sampdoria per noi unico folle amore’ e infine alle 22 musica dal vivo con i Capofortuna: tributo a Rino Gaetano.

Abbonati, superata quota 18mila

Al di là degli 80 anni della Sampdoria, la campagna Mia, tua, nostra intanto va a gonfie vele: sfondato il muro dei 18.000 abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026/27. Gradinata Sud non più disponibile e un numero crescente di rinnovi negli altri settori. Ora anche i nuovi abbonamenti stanno procedendo a ritmo sostenuto.

La vendita libera prosegue fino alle ore 23.59 di sabato 22 agosto. I sampdoriani potranno sottoscrivere nuovi abbonamenti 2026/27 per Tribuna, Distinti e Gradinata Nord dello stadio “”Ferraris”. Le modalità di acquisto restano invariate: online, attraverso il circuito Ticketone, per evitare code ma soprattutto per poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna, con uno sconto del 10% rispetto ai prezzi applicati presso le rivendite Ticketone e a SampCity; presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale o presso la biglietteria all’interno di SampCity, nel pieno centro cittadino (via XX Settembre 252r).

L’omaggio sul ledwall della Regione Liguria

Anche la Regione Liguria rende omaggio al compleanno della Samp. Il ledwall sulla facciata della sede di Regione Liguria in piazza De Ferrari si illuminerà questa sera con gli auguri per gli 80 anni dell’Unione Calcio Sampdoria, fondata a Genova nel 1946 dall’unione tra Sampierdarenese e Andrea Doria. “Con questo omaggio vogliamo celebrare gli ottant’anni di una società che è parte della storia sportiva e dell’identità di Genova e della Liguria – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro – In questi otto decenni i colori blucerchiati hanno accompagnato generazioni di tifosi e vissuto pagine indimenticabili dello sport italiano ed europeo, portando il nome di Genova sui palcoscenici più prestigiosi. Gli auguri di Regione Liguria vanno alla società, ai suoi atleti, a chi ne ha costruito la storia e a tutti i sampdoriani, con l’auspicio che questo importante anniversario rappresenti anche l’inizio di nuove pagine da scrivere insieme”.