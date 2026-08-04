Sampdoria: spettacolo di droni il 12 agosto al Porto Antico per festeggiare gli 80 anni

Genova. Uno spettacolo di droni per festeggiare gli 80 anni di storia della Sampdoria proprio nel giorno dell’anniversario della fondazione: il 12 agosto. La società annuncia l’evento previsto al Porto Antico, ma che potrà essere visto in gran parte della città. Lo spettacolo si svolgerà tra le 22 e mezzanotte, con l’orario esatto che verrà annunciato nei prossimi giorni.

Una flotta di 450 droni offrirà una narrazione visiva della durata di circa 15 minuti.

Il club, nella nota ufficiale, scrive: “Si tratterà di molto più di un semplice spettacolo di luci: sarà un regalo sentito a tutti coloro che hanno scritto, vissuto e continuano a custodire con affetto la storia della Sampdoria. Un omaggio che dedichiamo ai tifosi di ieri, di oggi e di domani, alle icone che hanno reso grandi questi colori e a una città che condivide un’identità fondata su orgoglio, passione e un forte senso di appartenenza”.

L’iniziativa, specifica la Sampdoria, è resa possibile grazie alla collaborazione della Porto Antico di Genova spa.