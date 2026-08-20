Donna in arresto cardiaco fuori dal ristorante, un avventore e due carabinieri le salvano la vita

Lavagna. La buona volontà e la competenza sulle tecniche di primo soccorso di tre uomini, due carabinieri in servizio e l’avventore di un ristorante, hanno consentito di salvare la vita di una donna andata in arrestato cardiocircolatorio fuori da un locale, a Lavagna.

I fatti sono avvenuti martedì sera, 18 agosto. La donna, 60enne, ha accusato un malore all’esterno del ristorante dove era stato festeggiato un compleanno. Si è accasciata al suolo ed è stata inizialmente soccorsa da un invitato alla festa che, avendo svolto servizio civile presso la Croce Rossa, è stato in grado di praticarle un massaggio cardiaco.

Nel frattempo erano stati chiamati i soccorsi ma proprio in quegli attimi concitati due carabinieri della Stazione di Sestri Levante, in servizio di pattuglia, hanno notato il capannello di persone, si sono fermati per verificare cosa stesse accadendo.

Vedendo la donna a terra e l’uomo intento a praticarle il massaggio cardiaco, il capo pattuglia dell’arma, visto che il primo soccorritore era ormai stanco, è subentrato nelle manovre di rianimazione.

Dopo alcuni minuti, nel corso dei quali il conoscente della donna e il carabiniere, che ha frequentato uno dei corsi Bls che l’arma offre ai propri militari, hanno continuato ininterrottamente a prestare soccorso alla donna.

Sono arrivati poi gli operatori sanitari del 118 che hanno portato la 60enne, in codice rosso, all’ospedale San Martino di Genova. Attualmente la donna è ricoverata, ma le sue condizioni sono in miglioramento.