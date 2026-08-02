Strage di Bologna, la sindaca Salis alla commemorazione: “Le 10.25 possono essere in ogni luogo e in ogni momento”

Bologna. La sindaca di Genova Silvia Salis ha partecipato questa mattina con il gonfalone della città alla commemorazione del 46esimo anniversario della strage di Bologna.

“Oggi si commemora uno degli attentati più gravi nella storia d’Italia – ha dichiarato Salis a margine della cerimonia – qui ricordiamo tutte le stragi che hanno devastato il nostro Paese ed essere qui oggi significa difendere la storia delle istituzioni democratiche della Repubblica”.

La strage di Bologna fu un attentato di matrice neofascista e piduista avvenuto il sabato 2 agosto 1980 alla stazione centrale. Un ordigno, posto nella sala d’aspetto di seconda classe, esplose provocando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200. Si tratta, in effetti, dell’attentato terroristico più grave nella storia della Repubblica italiana.

Si inserisce nell’ambito della cosidetta strategia della tensione volta a condizionare la politica italiana, così come la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, quella di piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e la strage del treno Italicus del 4 agosto 1974.

“Questa strage ci ha insegnato che il male può insinuarsi anche nelle istituzioni, anche in chi è vicino a noi – ha aggiunto – è bene ricordare che il fascismo all’inizio non ha preso il potere con la violenza, ma inquinando gli strumenti democratici. Questo orologio fermo alle 10.25 ci ricorda che gli anticorpi della democrazia vanno allenati e bisogna sempre stare in allerta contro chi soffia sulle paure della gente perché le 10.25 possono essere in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento“.

“Per noi – ha concluso Salis – è molto importante essere oggi al fianco della città di Bologna e del sindaco Matteo Lepore, è un momento di raccoglimento collettivo che ci aiuta a custodire la memoria di quanto è accaduto”. Nei giorni scorsi Silvia Salis era stata uno dei 35 sindaci di centrosinistra a esprimere solidarietà a Lepore per le minacce ricevute dopo le vicende legate alla morte, durante un arresto di polizia, del 43enne Abderrahim Fakir.

Anche dal centrodestra si ricorda quanto accaduto 46 anni fa. Il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Angelo Vaccarezza dedica la sua newsletter alla strage di Bologna.

“Un sabato d’estate. La stazione affollata di persone in partenza: famiglie, ragazzi, lavoratori, bagagli pronti per le vacanze – si legge nel testo – alle 10.25 un ordigno a tempo, nascosto in una valigia abbandonata nella sala d’aspetto di seconda classe, squarcia l’ala ovest della Stazione Centrale. Crollano le strutture sovrastanti, trenta metri di pensilina si abbattono sul treno Ancona-Chiasso, fermo al primo binario. La devastazione è impressionante. Ottantacinque vite spezzate. Oltre duecento feriti”.

“La vittima più giovane aveva tre anni, la più anziana ottantasei. Quarantasei anni dopo, le lancette del grande orologio sono ancora ferme su quell’ora. Non per fermare il tempo, ma per impedirci di dimenticare questa profonda ferita della nostra storia repubblicana. Il mio pensiero oggi va alle vittime dell’attentato terroristico, ai loro familiari, a chi porta ancora addosso i segni indelebili di quella tragica mattina. A tutti loro il mio ricordo commosso, la mia vicinanza, il mio affetto”, conclude.