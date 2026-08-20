Sale su una sedia e perde l’equilibrio precipitando dalla finestra: giovane muore sul colpo

Genova. È salito su una sedia da ufficio per raggiungere uno scaffale alto, ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla finestra, morendo sul colpo dopo un volo di tre piani.

La tragedia si è consumata in un appartamento di via San Giovanni d’Acri, a Cornigliano, e la giovane vittima deve essere ancora identificata. Si tratta di un ragazzo tra i 20 e i 25 anni, di origini nordafricane, che aveva subaffittato una stanza in nero all’interno dell’abitazione, senza presentare i documenti.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, intervenute sul posto, nell’appartamento al momento dell’incidente erano presenti anche il proprietario di casa e una donna con il figlio, anche lei in affitto. I quattro avrebbero cenato insieme in cucina. Il giovane morto si sarebbe alzato da tavola per prendere dei tovaglioli, posti su un ripiano, e per raggiungerli avrebbe usato una sedia con le rotelle. Si trovava vicino alla finestra, e quando ha perso l’equilibrio è caduto, precipitando in strada.

A chiamare il 112 sono stati alcuni vicini, che hanno sentito un tonfo e poi hanno visto il corpo a terra. Il personale medico inviato dal 118 ha provato a rianimare il giovane, ma era morto sul colpo. Il ragazzo avrebbe anche provato ad aggrapparsi alla persiana della finestra, che però non ha retto al peso ed è stata trovata semi divelta.

La pm di turno, Francesca Rombolà, nelle prossime ore disporrà l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso e chiarire la dinamica dell’incidente.