Sagre e feste patronali, weekend di Ferragosto ricco tra Genovesato e Liguria

Liguria. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti in Liguria con parecchi dei 206 appuntamenti che la Regione Liguria sostiene con 575 mila euro a favore di Comuni, Pro Loco e associazioni territoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali nell’ambito della Legge regionale 22/2001.

Nel Genovesato, a Uscio fino al 15 agosto ha luogo la festa della N.S. Assunta con momenti di festaggiamenti e celebrazioni religiose; a Sori è in corso la festa della N.S. delle Grazie tra tradizione, musica e intrattenimento; il 16 agosto a Gorreto si celebra la festa patronale di San Rocco; dal 14 al 16 agosto Bargagli festeggia la sua patrona N.S. Assunta tra appuntamenti religiosi e momenti conviviali; infine solo il 14 agosto, a Valbrevenna, torna la Sagra dello stoccafisso e trofie al pesto, per gustare alcuni dei piatti simbolo della tradizione ligure.

Spostandosi a Ponente nel Savonese, il 14 agosto ad Altare ha luogo il Festival di San Rocco con musica e iniziative per la festa patronale, mentre il 16 agosto a Bardineto si terrà la Festa du Paise – di San Rocco: appuntamento dedicato alle tradizioni del paese. Dal 17 al 19 agosto a Finale Ligure, nelle frazioni di Gorra e Olle, avrà luogo l’Ecosagra delle melanzane ripiene dove sarà possibile assaggiare questo piatto tipico e trascorrere una serata tra gastronomia e intrattenimento.

Restando a Ponente, ma in provincia di Imperia, dal 14 al 16 agosto ad Armo avrà luogo la festa di San Bernardo d’Armo – Sagra du Panu Fritu, con la possibilità di assaggiare il caratteristico pane fritto e partecipare ai festeggiamenti. Il 15 e 16 agosto a Borghetto d’Arroscia, nella frazione di Leverone, prende il via la Sagra della buridda e la Gara nazionale di bocce tra gastronomia e sport. Il 16 agosto a Pieve di Teco, nella frazione di Moano, si terrà la gara di bocce alla pétanque a terne o coppie fisse dedicata agli appassionati di questa disciplina.

Infine, a Portovenere si terrà la Madonna Bianca: una suggestiva celebrazione tradizionale con il borgo illuminato da migliaia di lumini.

“E’ stupendo vedere il grandissimo impegno e l’enorme passione che tutti gli organizzatori e volontari dedicano nel far riuscire al meglio questi eventi – afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Sarà un weekend ricco di appuntamenti con un’eccezionale presenza di turisti come confermato dai dati relativi all’occupazione delle camere delle strutture ricettive che si attestano mediamente in Liguria sul 95%”.