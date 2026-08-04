Rubano cinquanta bottiglie di alcolici in un locale di corso Italia: arrestati

Genova. Le volanti della polizia hanno arrestato un 33enne ed un 28 enne, entrambi tunisini, responsabili del furto di circa 50 bottiglie di alcolici all’interno dell’Estoril di corso Italia.

Ad accorgersi del furto il proprietario del locale, in quel momento chiuso, grazie al sistema di videosorveglianza interno con lo ha allertato per la presenza di due persone che rovistavano all’interno dei frigoriferi. L’uomo ha chiamato le volanti che sono arrivate sul posto e grazie alle telecamere della zona hanno individuato la via di fuga dei due, che nel frattempo si erano separati e nascosti tra le auto in sosta. Una volta fermati e perquisiti i due sono stati trovati in possesso di uno zaino contenente numerose bottiglie di birra.

Le altre bottiglie, sempre grazie alle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno scoperto che erano state nascoste in spiaggia. I due sono stati arrestati e saranno processati per direttissima.