  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Furto

Ruba vestiti in un negozio di via XX, poi aggredisce il vigilante e morde un poliziotto: arrestata

La donna, 38 anni, aveva nascosto diversi capi in un borsone di paglia da spiaggia ma è stata scoperta

polizia via xx settembre

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato una donna di 38 anni per rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 16 del pomeriggio di domenica 16 agosto la donna, italiana, è stata notata dal personale di vigilanza di un negozio di abbigliamento mentre nascondeva dentro la una grande borsa in paglia alcuni vestiti prelevati dagli scaffali.

Al suono dell’allarme delle barriere antitaccheggio il vigilante ha fermato la 38enne che, però, ha dato in escandescenze: lo ha spintonato cercando di fuggire e di divincolarsi.

Gli agenti delle volanti giunti arrivati sul posto, hanno tentato di riportare la donna alla calma ma lei ha cominciato a sbracciare e scalciare arrivando a mordere un poliziotto.

La merce, risultata rivendibile, è stata riconsegnata. La donna sarà processata per direttissima.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.