Ruba vestiti in un negozio di via XX, poi aggredisce il vigilante e morde un poliziotto: arrestata

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato una donna di 38 anni per rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 16 del pomeriggio di domenica 16 agosto la donna, italiana, è stata notata dal personale di vigilanza di un negozio di abbigliamento mentre nascondeva dentro la una grande borsa in paglia alcuni vestiti prelevati dagli scaffali.

Al suono dell’allarme delle barriere antitaccheggio il vigilante ha fermato la 38enne che, però, ha dato in escandescenze: lo ha spintonato cercando di fuggire e di divincolarsi.

Gli agenti delle volanti giunti arrivati sul posto, hanno tentato di riportare la donna alla calma ma lei ha cominciato a sbracciare e scalciare arrivando a mordere un poliziotto.

La merce, risultata rivendibile, è stata riconsegnata. La donna sarà processata per direttissima.