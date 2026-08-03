Ruba sulle auto in sosta in Carignano, 31enne sorpreso e arrestato dalla polizia

Genova. Questa notte in via dei Sansone, nel quartiere di Carignano, la polizia di Stato ha arrestato un 31enne per furto aggravato.

Le volanti sono intervenute in zona per una segnalazione al 112 relativa a un uomo, appunto, che stava rompendo i finestrini di alcune auto in sosta per rubare all’interno.

Le pattuglie si sono messe alla ricerca del presunto autore, rintracciandolo poco distante, in corso Andrea Podestà. Alla vista delle volanti il 31enne ha lanciato il proprio zaino a terra e ha cominciato a correre, ma è stato raggiunto e portato in questura.

Perquisito, è stato trovato con due cacciaviti e, all’interno dello zaino, un piccone, un piccolo aspirapolvere da auto e due hard disk.

I proprietari delle auto trafugate e danneggiate, tre in tutto, sono stati contattati e i loro beni sono stati loro consegnati in sede di denuncia. Gli attrezzi da scasso sequestrati. Per l’uomo la direttissima in mattinata.