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Maltempo, guasto ai deviatoi a Brignole: raffica di ritardi e treni cancellati

La situazione ha iniziato a tornare alla normalità solo intorno alle 10.30: i convogli coinvolti

treno stazione rapallo

Genova. Il maltempo ha causato forti problemi alla circolazione ferroviaria sul nodo di Genova. Intorno alle 9 sulla linea Genova-La Spezia si è verificato per il guasto di due deviatoi alla stazione di Brignole con conseguente stop ai treni sino alle 10.30 circa.

I treni intercity e regionali hanno registrato lunghi ritardi. Gli intercity che hanno superato i 60 minuti di ritardo sono:

• IC 662 Livorno Centrale (6:25) – Milano Centrale (12:00)
• IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33)

Anche i Frecciabianca hanno accumulato forti ritardi. Il Frecciabianca 8601 Genova Piazza Principe (5:07) – Roma Termini (10:03) ha terminato la corsa a Riva Trigoso per condizioni meteo critiche, costringendo i passeggeri a scendere e a riparare su altri convogli.

Qualche disagio anche in aeroporto, con il volo di WizzAir diretto a Varsavia delle 9.05 che è partito con due ore di ritardo.

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