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La visita

“Ristretti d’agosto”, la Camera penale ligure in visita nel carcere di Marassi: “Condizioni indecorose”

Con loro anche i magistrati Maresca e Cascini. "Mancano personale e risorse, nonostante gli sforzi di quanti lavorano in carcere per garantire una vita più dignitosa"

camera penale carcere marassi

Visita questa mattina da parte di una delegazione della Camera Penale Regionale Ligure, guidata dal presidente Nicola Scodnik,nel carcere di Marassi nell’ambito dell’iniziativa “Ristretti in agosto” organizzata a livello nazionale dall’Unione delle Camere Penali Italiane.

Alla delegazione si sono uniti anche i magistrati Roberto Cascini, in rappresentanza del Tribunale di Genova ed il sostituto procuratore Marcello Maresca, in rappresentanza della Procura. L’iniziativa come ogni anno ha l’obiettivo di sollecitare politica, media e magistratura a mettere in campo le azioni più opportune per riportare il carcere dentro i confini della legalità costituzionale, oltre che tutelare la dignità dei detenuti. “Il carcere di Marassi è una struttura ottocentesca che ospita un numero di detenuti notevolmente più alto rispetto alla capienza regolamentare – – ricorda il presidente della Camera penale ligure Nicola Scodnik –  di cui oltre la metà composta da stranieri, ed al cui interno è presente un centro clinico che ha come bacino di utenza l’intera popolazione penitenziaria distrettuale ligure che ricomprende altre sei strutture carcerarie”.

Un istituto che si presenta “del tutto inadeguato a dare risposte in termini di pieno rispetto dei diritti dei detenuti che soffrono condizioni di vita per la più parte poco decorose, nonostante i notevoli sforzi posti in essere dal personale amministrativo e dagli operanti della polizia penitenziaria, i quali si trovano, però, a convivere con risorse economiche e mezzi assai limitati, attraverso cui cercano di poter garantire ai detenuti di vivere dignitosamente il loro percorso carcerario”.

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