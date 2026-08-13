“Ristretti d’agosto”, la Camera penale ligure in visita nel carcere di Marassi: “Condizioni indecorose”

Visita questa mattina da parte di una delegazione della Camera Penale Regionale Ligure, guidata dal presidente Nicola Scodnik,nel carcere di Marassi nell’ambito dell’iniziativa “Ristretti in agosto” organizzata a livello nazionale dall’Unione delle Camere Penali Italiane.

Alla delegazione si sono uniti anche i magistrati Roberto Cascini, in rappresentanza del Tribunale di Genova ed il sostituto procuratore Marcello Maresca, in rappresentanza della Procura. L’iniziativa come ogni anno ha l’obiettivo di sollecitare politica, media e magistratura a mettere in campo le azioni più opportune per riportare il carcere dentro i confini della legalità costituzionale, oltre che tutelare la dignità dei detenuti. “Il carcere di Marassi è una struttura ottocentesca che ospita un numero di detenuti notevolmente più alto rispetto alla capienza regolamentare – – ricorda il presidente della Camera penale ligure Nicola Scodnik – di cui oltre la metà composta da stranieri, ed al cui interno è presente un centro clinico che ha come bacino di utenza l’intera popolazione penitenziaria distrettuale ligure che ricomprende altre sei strutture carcerarie”.

Un istituto che si presenta “del tutto inadeguato a dare risposte in termini di pieno rispetto dei diritti dei detenuti che soffrono condizioni di vita per la più parte poco decorose, nonostante i notevoli sforzi posti in essere dal personale amministrativo e dagli operanti della polizia penitenziaria, i quali si trovano, però, a convivere con risorse economiche e mezzi assai limitati, attraverso cui cercano di poter garantire ai detenuti di vivere dignitosamente il loro percorso carcerario”.