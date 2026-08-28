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Sicurezza

Risse, aggressioni e feriti gravi: chiusa per un mese la discoteca Le vele a Campi

L’ultimo intervento delle forze dell’ordine risale a domenica 19 luglio: la polizia è stata chiamata tre volte nel giro di poco più di un’ora

Generico agosto 2026

Genova. La questura chiude per un mese la discoteca Le vele di Campi, teatro di ripetute risse e aggressioni.

L’ultimo intervento delle forze dell’ordine risale a domenica 19 luglio: la polizia è stata chiamata tre volte nel giro di poco più di un’ora per risse e comportamenti aggressivi e violenti tra clienti del locale, tutti ubriachi. In un caso gli agenti hanno prestato soccorso a un uomo aggredito da due sconosciuti nel locale e poi nel parcheggio. È stato ricoverato in ospedale con fratture al viso.

La discoteca era già stata al centro di provvedimenti di sospensione in passato, quando era gestita da un’altra impresa. Nel 2022 sono stati disposti due provvedimenti di sospensione, rispettivamente per 10 e 15 giorni, nel 2023 un provvedimento di cessazione di attività a seguito di violenti episodi sfociati in più risse nel corso delle quali un uomo era rimasto gravemente ferito e ricoverato in terapia intensiva. Nel 2025 era stata disposta l’immediata cessazione dell’attività, a seguito di una gravissima aggressione a un cliente da parte di un addetto alla sicurezza.

Il provvedimento ex art. 100 TULPS è stato notificato nel pomeriggio di giovedì da personale del commissariato di Cornigliano.

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