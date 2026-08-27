Caos in via Cantore, scoppia una rissa sul bus strapieno: danni al mezzo, interviene la polizia

Genova. Ancora un episodio di violenza sui mezzi pubblici a Genova. È accaduto ieri sera in via Cantore, a Sampierdarena, dove un bus della linea 1 diretto a Caricamento è stato costretto a fermarsi per una violenta rissa scoppiata a bordo.

Sul posto sono intervenuti in forze gli agenti delle volanti della polizia. Sono in corso le indagini per identificare tutti i responsabili.

Secondo quanto riferisce Roberto Piccardo, segretario della Fna Ugl, il bus era strapieno ed è stato danneggiato: “Purtroppo la situazione è veramente pericolosa, siamo molto preoccupati per quello che potrà accadere con il servizio invernale. A seguito dei tagli i bus saranno sempre pieni, la tensione sarà sicuramente maggiore, mancano proprio le condizioni di sicurezza per il personale”.

“Siamo consapevoli della situazione economica aziendale, ma non può diventare un alibi per esporre ad altri rischi i dipendenti, già esasperati dalle condizioni lavorative pessime, in essere ormai da troppo tempo – continua Piccardo -. Il servizio pubblico è un servizio pressoché sociale, la politica di destra o sinistra deve trovare una soluzione strutturale risolutiva. Se servono altri soldi vanno trovati, il personale è veramente preoccupato e esasperato: continuano le fuoriuscite dall’azienda proprio per questo motivo”.

Lega: “Lo denunciamo da tempo, chiediamo presidi sui bus”

“Quanto accaduto ieri sera a bordo dell’autobus della linea 1, in via Cantore a Sampierdarena, è la drammatica conferma di una situazione che denunciamo da tempo e sulla quale avevamo chiesto interventi che, ad oggi, non sono ancora arrivati. Senza risposte concrete, il rischio è che episodi del genere possano ripetersi e degenerare ulteriormente”. È quanto dichiarano Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, consiglieri comunali della Lega, commentando la violenta rissa scoppiata a bordo di un mezzo pubblico affollato, che ha provocato momenti di paura tra i passeggeri e danni all’autobus.

“Come Lega avevamo già posto formalmente la questione all’attenzione delle istituzioni competenti, presentando diversi documenti, sia nel 2025 sia nel 2026, con i quali chiedevamo con forza e urgenza un significativo potenziamento dei controlli e una maggiore presenza di personale addetto alla vigilanza sui mezzi del trasporto pubblico, in particolare sulle tratte e nelle fasce orarie più critiche – ricordano Bordilli e Bevilacqua -. Oggi, però, ci troviamo di fronte a una prospettiva ancora più preoccupante. Gli annunciati tagli alle corse e al servizio rischiano di sovraffollare ulteriormente i mezzi, esasperare gli utenti e aumentare le occasioni di tensione. Autisti e cittadini non possono viaggiare nell’insicurezza né essere lasciati soli a gestire situazioni che stanno diventando sempre più frequenti»”:

«Per questo ribadiamo la necessità di dare seguito immediato alle nostre richieste di maggiore presidio e sicurezza a bordo dei bus. Ridurre le corse in un quadro già così delicato rischia di trasformare il trasporto pubblico in una polveriera. Il sindaco Salis, anziché dedicarsi alla passerella politica alle Feste dell’Unità in giro per l’Italia, si occupi dei problemi di Genova e dia risposte concrete ai cittadini”, concludono Bordilli e Bevilacqua.