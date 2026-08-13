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Ieri

Rissa sul bus e poi in strada, 20enne spinto giù da un muro finisce nel letto del Bisagno

La lite tra due gruppi di stranieri sarebbe scoppiata per il presunto furto di un cellulare

carabinieri

Genova. Grave episodio di violenza ieri pomeriggio intorno alle 18.30 a Molassana. Tutto è cominciato con una rissa a bordo del bus della linea 13 tra cinque stranieri, tre marocchini e due cittadini del Ghana. La lite tra i due gruppi sarebbe scoppiata per un cellulare finito a terra sul mezzo da cui l’accusa per un presunto tentativo di furto.

In ogni caso all’altezza di via Piacenza l’autista ha fermato il mezzo per far scendere i violenti che hanno continuato lungo la strada che costeggia il Bisagno finché uno dei marocchini avrebbe spinto un ghanese di 20 anni giù dal muretto facendolo finire nel letto del Bisagno dopo un volo di circa due metri.

Sul posto è arrivata la croce verde di San Gottardo e l’automedica. L’uomo è stato portato con un trauma cranico e alcune contusioni in codice giallo all’’ospedale San Martino. Al triage il codice è stato elevato ad arancione e il giovane si trova ora ricoverato nel reparto di osservazione breve intensiva. Non è in pericolo di vita.
Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Molassana che hanno acquisito le telecamere del bus e le altre telecamere della zona, pubbliche e private, per identificare l’aggressore e gli altri partecipanti alla rissa.

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