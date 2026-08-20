Rimosso in sicurezza l’ordigno bellico trovato vicino all’autostrada a Isola del Cantone

Ronco Scrivia. Gli artificieri dell’esercito del reggimento genio guastatori hanno concluso in serata le operazioni di bonifica di un proietto d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 agosto in prossimità dell’autostrada A7, all’altezza della località Prodonno.
L’ordigno è stato rimosso in sicurezza, e trasportato in cava per la successiva distruzione a cura dagli operatori della brigata alpina Taurinense, assicurando il ripristino della normalità a poche ore dal rinvenimento.
Ad ogni modo l’autostrada non è mai stata chiusa. Sul posto anche la polizia stradale e i soccorsi sanitari.
Il reggimento genio guastatori, unità specialistica della Taurinense, è impegnato nella bonifica del territorio dalla presenza di ordigni bellici inesplosi, garantendo un servizio continuativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Dall’inizio del 2026, gli artificieri del reggimento hanno già provveduto alla bonifica di oltre 1300 ordigni bellici.