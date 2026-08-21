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Visita

Regione Liguria, incontro tra il presidente Bucci e la nuova console generale degli Usa Carla Fleharty

La prima visita di cortesia è stata occasione per confermare gli stretti rapporti tra la Liguria e gli Stati Uniti e la volontà di proseguire e rafforzare le relazioni istituzionali, economiche e culturali tra i due territori

bucci

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato ieri nella sede della Regione la nuova console generale degli Stati Uniti d’America Carla Fleharty.

La prima visita di cortesia è stata occasione per confermare gli stretti rapporti tra la Liguria e gli Stati Uniti e la volontà di proseguire e rafforzare le relazioni istituzionali, economiche e culturali tra i due territori.

L’incontro si inserisce in un anno particolarmente significativo per gli Stati Uniti, che nel 2026 celebrano il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, ricorrenza che sta accompagnando numerose iniziative e occasioni di incontro istituzionale anche in Italia.

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