Regione, la maggioranza: “Dal Pd sempre e solo falsità. Nessuna mancetta, ma soldi per adeguamenti contrattuali”

Genova. “Basta falsità. Che il Pd abbia da tempo esaurito gli argomenti è comprensibile. Che scelga ormai quotidianamente di diffondere bugie per attaccare il presidente Marco Bucci è inaccettabile. Oggi il consigliere Davide Natale (Pd) scrive che sarebbero state aumentate di 5 milioni le spese delle segreterie politiche. Una bugia assoluta che non ha alcun fondamento. A meno che il Pd non faccia riferimento al decreto dirigenziale dello scorso 24 agosto che ha recepito e disposto il pagamento di arretrati e adeguamenti contrattuali di tutti i dipendenti regionali a seguito di sottoscrizione di contratti collettivi a livello nazionale”.

Lo hanno dichiarato in una nota congiunta i capigruppo di maggioranza di centrodestra in Regione Liguria: “Se il consigliere Natale ritiene di non pagare ai dipendenti quanto dovuto, lo dica apertamente. D’accordo che il Pd ha solo elettori senza problemi economici (come dice il loro presidente Stefano Bonaccini), ma il Governo nazionale e quello regionale pensano a garantire economicamente i propri lavoratori. La realtà è che da settimane gli esponenti del Pd inventano notizie fasulle e slogan assolutamente falsi per attribuire al presidente Bucci la responsabilità di ogni fallimento dovuto alla loro incapacità di amministrare. Per loro, è colpa di Bucci se in un anno e mezzo sono stati in grado solo di presentare un piano per Amt che prevede milioni di chilometri di corse tagliate e più costi per i Comuni. In realtà, Regione Liguria sta anticipando le risorse del riparto del trasporto pubblico nazionale, garantirà un aumento fino a 110 milioni per questi stanziamenti, ha stanziato 40 milioni per puntellare il capitale di Amt, ma il Pd dice che la Regione Liguria non ci mette un euro.Per loro, è colpa di Bucci se gli stessi sindaci di centrosinistra rifiutano proposte inaccettabili e restituiscono le deleghe in Città Metropolitana di Genova”.

“Per loro – conclude la nota – è persino colpa di Bucci se non sono stati più in grado di fare la Festa dell’Unità, quando i fatti dimostrano perché il Pd aveva liberamente scelto di lasciare la sede di piazza Caricamento. E sarebbe sempre colpa di Bucci se qualche residente chiede di evitare una musica che loro neppure avevano previsto agli stand. Non siamo più disposti a tollerare notizie completamente false reiterate a ogni occasione. Questa non è politica, è un imbarazzante teatrino messo in piedi da chi non sa come nascondere la propria incapacità”.