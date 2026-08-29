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In salvo

Bagnanti in difficoltà nel mare di Chiavari: messi in salvo dall’elicottero dei vigili del fuoco

Pochi minuti dopo i due sono stati sbarcati a terra e affidati alle cure dei medici del 118 accorsi sul posto. Non sono in pericolo di vita.

elicottero elisoccorso mare
Foto d'archivio

Aggiornamento: dopo il recupero, una delle due persone recuperate, un uomo di 79 anni, è deceduto sulla spiaggia a causa del malore che lo ha colto in mare. Inutili i tentativi di rianimazione

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Chiavari. Giornata campale per l’elisoccorso dei vigili del fuoco, chiamato per tre interventi di recupero nel giro di poche ore. Dopo il trasporto a Savona di un motociclista ferito in un incidente stradale e dopo un primo intervento a Bogliasco per il recupero di una persona e la ricerca di un disperso in mare, l’equipaggio dell’elicottero Drago è stato chiamato per recuperare due bagnanti in difficoltà nel mare di Chiavari.

Secondo le prime informazioni, le due persone si sarebbero trovate in difficoltà nel litorale davanti a Torre Fara. I soccorsi, tempestivi, hanno evitato il peggio: coadiuvati dalle motovedette della capitaneria di porto, i sommozzatori dei vigili del fuoco, sono riusciti a recuperare i due bagnanti e verricellarli a bordo dell’elicottero.

Pochi minuti dopo i due sono stati sbarcati a terra e affidati alle cure dei medici del 118 accorsi sul posto. 

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