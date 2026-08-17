Recco, mercoledì lo show “L’inaugurasssione” per sostenere il centro antiviolenza Martina Rossi

Recco. Mercoledì 19 agosto, alle ore 21, in Lungomare Bettolo, il divertimento è assicurato per chi andrà a vedere lo spettacolo “L’inaugurasssione — Genitori allo sbaraglio”, una produzione dall’associazione “A Demoa”.

La compagnia, nata nel 2009 e composta da genitori di ex alunni dell’istituto comprensivo, promette una serata di teatro amatoriale all’insegna della leggerezza, con il coinvolgimento in qualità di presentatore di Andrea Caretti.

L’associazione racconta il teatro come un modo per divertirsi e stare insieme. I componenti sottolineano che la loro attività è l’occasione per sostenere progetti del territorio. L’ingresso è libero. Durante la serata sarà possibile effettuare donazioni il cui ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza “Martina Rossi” di Recco. L’ultima iniziativa in questo senso, realizzata insieme alla compagnia amatoriale “Gli Instabili”, ha permesso l’acquisto di uno schermo interattivo per il centro giovani di Recco, grazie al ricavato delle rappresentazioni messe in scena da entrambi i gruppi teatrali.

Sul palco non mancheranno momenti di satira. La compagnia ironizzerà sulle numerose inaugurazioni che negli ultimi anni hanno interessato le infrastrutture comunali, che hanno contribuito a migliorare il territorio, trasformandole in sketch. Tradizionale la “scenetta” con le “due sorelle”, al quale non si sottrarrà il sindaco Carlo Gandolfo, pronto a mettersi in gioco con la solita dose di autoironia.

“La serata è pensata per ridere insieme e supportare cause importanti. Con piacere sosteniamo e patrociniamo gli spettacoli dell’associazione A Demoa. Nel corso degli anni la compagnia è stata capace di confermare la sua vocazione solidale” spiega il sindaco Carlo Gandolfo.