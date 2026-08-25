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Controlli

Recco, raffica di multe per abbandono di rifiuti

Negli ultimi giorni sono stati staccati 11 verbali in quattro aree particolarmente sensibili della città

cassonetti rifiuti

Recco. Proseguono anche ad agosto a Recco i controlli disposti per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato e dell’errato conferimento dei rifiuti.

Negli ultimi giorni sono stati staccati 11 verbali in quattro aree particolarmente sensibili della città. In via San Rocco sono stati notificati cinque verbali per errato conferimento, mancato rispetto degli orari e deposito irregolare di sfalci; in via Montefiorito sono stati notificati due verbali per errato conferimento e deposito di sfalcio; in  via Speroni sono stati elevati tre verbali per errato conferimento e mancato rispetto degli orari; in via della Né, per l’utilizzo del sacco nero non conforme alla normativa vigente, è stato emesso un verbale.

Le sanzioni rientrano nel piano di controlli avviato dall’amministrazione comunale per migliorare la qualità del servizio di raccolta e prevenire comportamenti scorretti che ostacolano il lavoro degli operatori e compromettono il decoro urbano.

“Prendiamo atto che i cittadini di Recco, per la maggior parte, conferiscono in maniera corretta – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessora all’ambiente Edvige Fanin – i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti sono indispensabili per garantire ordine, pulizia e rispetto delle regole. Il conferimento errato crea disservizi, aumenta i costi e danneggia l’ambiente. Quando non si differenzia, aumentano i costi di conferimento in discarica, a cui si aggiungono i costi che bisogna sostenere per ripulire e rimettere a posto le aree interessate dagli abbandoni. Questo, alla fine, fa lievitare il costo complessivo del servizio e si ribalta inevitabilmente sulle bollette Tari. Continueremo a vigilare, perché la cura della città passa anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi”.

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