Recco, piazzetta San Martino si dota di un defibrillatore grazie al Quartiere Bastia

Recco. Un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) entra a far parte della rete cittadina di presidi salvavita, sicuri e di facile utilizzo in grado di salvare la vita a una persona in caso di arresto cardiaco. Il dispositivo, donato dal Quartiere Bastia, sarà collocato nella piazzetta San Martino.

La Giunta comunale ha approvato all’unanimità la delibera con cui l’Amministrazione accetta la cessione a titolo gratuito del defibrillatore e si impegna a farsi carico dei costi di manutenzione, controlli periodici, eventuale sostituzione delle parti soggette a scadenza e cura della postazione.

“Questo nuovo dispositivo si aggiunge alla rete di defibrillatori già presenti nella nostra Città, una rete sempre più capillare che rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e la salute di tutti i cittadini. In caso di emergenza, ogni secondo conta e avere un defibrillatore a portata di mano può fare la differenza tra la vita e la morte. Un grazie ai volontari del Quartiere Bastia che hanno compiuto un gesto concreto di solidarietà, in ricordo di Luciano Fichera” così il sindaco Carlo Gandolfo ha sottolineato il valore collettivo dell’iniziativa. L’ultimo defibrillatore era stato installato a gennaio scorso nei pressi della passeggiata a mare.