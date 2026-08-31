Recco, il Palio del Fuoco “accende” anche il campo della palla ovale con il Touch Rugby dei Quartieri

Recco. La Pro Recco Rugby invita alla sfida per il “Palio del Fuoco di Touch Rugby”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 settembre alle ore 18, nel Campo da Rugby di Recco, dove bambini, ragazzi e adulti potranno partecipare a un pomeriggio di divertimento in un clima di sport, festa e sana competizione tra i 7 Quartieri.

In attesa dei grandi eventi della Sagra del Fuoco, i partecipanti potranno giocare, in piena sicurezza, indossando i colori del proprio Quartiere. Alla manifestazione, che si avvale del patrocinio del Comune, le sette storiche realtà cittadine – Spiaggia, Verzemma, S. Martino, Ponte, Liceto, Collodari e Bastia – sono pronte a sfidarsi anche in un torneo di touch rugby.

“Il Palio rappresenta un’occasione per rafforzare il senso di comunità e ripropone, in chiave sportiva, quella sana rivalità tra i sette Quartieri che, durante la festività dell’8 Settembre, si sfidano attraverso gli spettacolari fuochi d’artificio. Ringrazio la Pro Recco Rugby per l’organizzazione di questa iniziativa, capace di coinvolgere tutte le generazioni e di valorizzare quel senso di appartenenza che contraddistingue la nostra città” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.