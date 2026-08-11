Evento

Recco, il concerto dei Dire Straits Reload chiude la rassegna “E-20/26”. Ultime ore per prenotare il posto a sedere

Ascolteremo i grandi classici che hanno segnato la storia dei Dire Straits, da Sultans of Swing a Money for Nothing e Walk of Life, insieme alle ballate più amate come Romeo and Juliet, Brothers in Arms e Tunnel of Love