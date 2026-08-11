Recco, il concerto dei Dire Straits Reload chiude la rassegna “E-20/26”. Ultime ore per prenotare il posto a sedere

Recco. L’area eventi di Lungomare Bettolo si prepara alla chiusura della rassegna “E‑20/26 – d’estate a Recco”, che domani sera, inizio ore 21.30, vedrà salire sul palco i Dire Straits Reload, tra le più apprezzate nel panorama delle tribute band italiane. Le prenotazioni per i posti a sedere – già oltre quota mille – scadranno domani a mezzogiorno.
“Un entusiasmo per la tribute band che supera ogni previsione – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – per far fronte alla richiesta, abbiamo aggiunto ulteriori posti a sedere, così da permettere a più persone di assistere comodamente allo spettacolo. Resta, quindi ancora qualche disponibilità”
La prenotazione gratuita del posto può essere effettuata attraverso il sito istituzionale del Comune di Recco, oppure via WhatsApp al numero 3346030949.
Ascolteremo i grandi classici che hanno segnato la storia dei Dire Straits, da Sultans of Swing a Money for Nothing e Walk of Life, insieme alle ballate più amate come Romeo and Juliet, Brothers in Arms e Tunnel of Love.