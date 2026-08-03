Recco, durante la pausa estiva scatta la manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine

Recco. Durante la pausa estiva, mentre le aule restano vuote, sono i cantieri a riempire di attività le scuole cittadine. L’amministrazione comunale concentra in questi mesi gli interventi di manutenzione straordinaria, così da consegnare a studenti, docenti e personale edifici più funzionali e pronti per l’avvio del nuovo anno scolastico. Le opere sono state avviate nelle scuole primaria e secondaria e nell’asilo San Rocco.

Nell’edificio della primaria e della secondaria sono stati eseguiti numerosi lavori: riparazione di finestre e tende, sistemazione di porte e serrature, interventi su intonaci e bagni, messa in sicurezza delle guide del portone e ripristino del citofono. Nella scuola dell’infanzia San Rocco si è intervenuti sulla rete fognaria, sulla cassetta di scarico, sugli scalini di accesso e sulle lampade di emergenza. Si tratta di interventi spesso poco visibili, ma essenziali per garantire sicurezza, decoro e comfort.

“Anche quest’anno – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – abbiamo concentrato nel periodo estivo una serie di lavori nelle scuole, così da operare con maggiore tranquillità e senza interferire con le lezioni. Ringraziamo l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli per questi interventi, talvolta poco visibili, ma fondamentali per assicurare ambienti più sicuri, decorosi e accoglienti per alunni, insegnanti e personale scolastico”.