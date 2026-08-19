Recco, asfaltatura in piazza Matteotti: lavori al via dalle 14 dopo lo svolgimento del mercato settimanale

Recco. Lunedì 24 agosto, dalle ore 14, partiranno i lavori di asfaltatura in piazza Matteotti e piazza Nicoloso da Recco, con conseguenti modifiche alla viabilità e divieti di sosta. La fascia oraria pomeridiana è stata scelta per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale del lunedì, che occupa la piazza san Giovanni Bono e le vie limitrofe durante la mattina, in modo da mantenere disponibili i parcheggi in piazza Matteotti. Gli interventi cominceranno infatti a conclusione del mercato, così da ridurre al minimo i disagi per cittadini e commercianti.

“Abbiamo programmato l’asfaltatura nel pomeriggio proprio per consentire l’utilizzo dei posti auto a operatori e cittadini in piazza Matteotti. È un intervento necessario per migliorare la sicurezza e ringrazio gli uffici per l’organizzazione che permette di ridurre al minimo le interferenze con le attività del mercato” spiega il sindaco Carlo Gandolfo

E’ previsto il divieto di sosta con rimozione forzata piazza Matteotti (dalle ore 14) e piazza Nicoloso da Recco fino a termine lavori; inoltre divieto di sosta negli stalli motocicli tra via IV Novembre e piazza Matteotti, dalle ore 7 e modifiche alla viabilità, sempre dalle ore 7 del prossimo lunedì.