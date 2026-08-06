Colpo alle poste e furto di un taxi per scappare: arrestato il rapinatore di Sestri Ponente

Genova. È stato alla fine rintracciato e arrestato l’uomo che lo scorso 25 giugno, dopo una tentata rapina in un ufficio postale di Sestri Ponente, aveva minacciato un tassista con un coltello e gli aveva rubato l’auto per scappare.

Si tratta di un uomo di 54 anni, italiano, arrestato dalla squadra mobile genovese in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Il rapinatore è stato rintracciato grazie alle testimonianze delle persone che hanno assistito ai fatti, alle analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ai rilievi svolti sul taxi, ritrovato dagli investigatori sempre in zona Sestri poche ore dopo

L’uomo si era introdotto nell’ufficio postale di vico Schiaffino con il volto coperto da un casco e armato di coltello e una pistola, rivelatasi poi un giocattolo. Aveva minacciato i dipendenti, che erano riusciti a chiudersi in una stanza sul retro e a chiamare il 112.

Il rapinatore allora era fuggito, aveva raggiungo via Menotti e aveva minacciato un tassista fermo in strada per salire a bordo dell’auto bianca e scappare. Il 54enne, oggi in carcere, ai tempi era in regime di semilibertà per precedenti condanne.