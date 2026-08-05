Strattona una donna per rubarle le sigarette appena comprate: arrestato

Genova. Un 28enne gambiano è stato arrestato all’alba di stamani dalla polizia dopo aver rapinato una donna al distributore automatico di sigarette di via San Lorenzo.

La donna, 51 anni, era insieme a un’amica quando ha ritirato le sigarette e il resto dal distributore.. Il 28enne l’ha raggiunta e le ha strappato di mano il pacchetto e le monete del resto.

Le donne hanno chiamato il 112 e sul posto è arrivata la volante del commissariato Cornigliano. Grazie alle telecamere è stati ricostruito il percorso di fuga del rapinatore che è stato individuato poco dopo in vico Croce Bianca. Addosso aveva ancora le sigarette e le monete.

E’ stato arrestato e sarà processato per direttissima