Scontro con lo scooter a Rapallo, Silvia Fenelli muore a 43 anni durante il ricovero in ospedale

Genova. Avrebbe dovuto essere dimessa ieri mattina, in pieno recupero dopo il ricovero per un brutto incidente occorso nel tardo pomeriggio di giovedì, a Rapallo. Invece il cuore di Silvia Fenelli, 43 anni, volontaria molto conosciuta nella cittadina del Levante, ha smesso di battere improvvisamente.

A dare la notizia della sua morte il fratello Nicola, anche lui noto sul territorio perché organizzatore della Mezza Maratona e altre manifestazioni podistiche.

La notizia ha lasciato tutti senza fiato a Rapallo. Nel pomeriggio del 30 luglio lo scontro, in via della Libertà. Silvia Fenelli era in sella al suo scooter quando si era scontrata con un altro motorino all’altezza di una svolta.

Uno schianto banale e non dovuto alla forte velocità. La donna era caduta a terra e aveva riportato alcune contusioni. Era finita in ospedale al San Martino di Genova in codice rosso, il più grave, ma i sanitari del 118 avevano parlato di codice attribuito per dinamica: in realtà le condizioni della 43enne non erano preoccupanti.

Sarà probabilmente l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Silvia Fenelli, che era attiva da anni come volontaria della protezione civile e in Sant’Anna, lascia il marito Paolo. Devastato anche il fratello Marco Fenelli, ex consigliere comunale e imprenditore nel settore florovivaistico.