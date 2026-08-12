  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Migliorie

Rapallo, approvato il progetto di adeguamento dei locali dell’ex ospedale di piazza Molfino

L'intervento, dal valore complessivo di oltre 197mila euro, prevede la riorganizzazione e il rinnovamento degli spazi a disposizione degli agenti

ex ospedale rapallo

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento funzionale e di ammodernamento dei locali situati presso l’ex Ospedale di piazza Molfino 10 (piano terra e primo piano, compresa la sala C.O.C.), destinati al corpo di polizia locale.

L’intervento, dal valore complessivo di 197.010,66 euro, prevede la riorganizzazione e il rinnovamento degli spazi a disposizione degli agenti, con particolare attenzione alla realizzazione di nuovi spogliatoi e al rifacimento completo degli impianti elettrici, meccanici e idrico-sanitari, oltre alle opere edili di riqualificazione interna. Il progetto ha già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria.

“La sicurezza e l’efficienza della nostra città passano anzitutto attraverso la valorizzazione di chi lavora quotidianamente sul territorio per la tutela dei cittadini – dichiara il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci – con questo intervento andiamo ad adeguare e rendere più funzionali i locali della Polizia Locale in Piazza Molfino, garantendo al nostro personale strutture moderne, dignitose e rispondenti a tutti gli standard operativi e di sicurezza”.

“Si tratta di un passaggio fondamentale nell’ambito del piano di ammodernamento delle strutture comunali – sottolinea il vicesindaco con delega alla polizia locale Antonella Aonzo – con un investimento di quasi 200 mila euro interveniamo in modo puntuale sia sulla parte edile sia sulla componente impiantistica e tecnologica dei locali al piano terra e al primo piano. L’obiettivo è offrire al corpo di polizia locale spazi di lavoro organizzati al meglio, a partire dai nuovi spogliatoi, per migliorare la qualità del lavoro degli agenti e l’operatività dell’intero comando”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.