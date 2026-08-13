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Manutenzione

Rapallo, piano di ripristino per marciapiedi e attraversamenti: lavori per 200mila euro

La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Generico agosto 2026

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino dei marciapiedi, attraversamenti pedonali e dei muri lungo le strade comunali.

L’investimento complessivo, pari a 200mila euro, permetterà di intervenire in modo puntuale su diversi percorsi pedonali e tratti viari del territorio cittadino che presentano porzioni ammalorate o disconnesse, restituendo piena fruibilità e sicurezza ai cittadini.

In particolare ci si concentrerà sul rifacimento delle pavimentazioni dei marciapiedi di:
– via Paulucci (di fronte all’ex Istituto Giustiniani);
– via Aurelia di Levante, nel tratto tra l’incrocio con via Avenaggi e via Inuggi;
– via Pietrafraccia, nel tratto tra via Aurelia di Levante e Via Val di Sole;
– viale Milano.

Sono inoltre previsti abbattimenti delle barriere architettoniche in alcuni attraversamenti pedonali, oltre a riparazioni generiche localizzate su vari marciapiedi del centro cittadino.

“La manutenzione costante del nostro patrimonio viario e dei percorsi pedonali è una priorità per questa Amministrazione – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio –. Con l’approvazione di questo progetto da 200 mila euro mettiamo in campo un piano concreto di interventi mirati a risolvere situazioni di degrado o avvallamento sui marciapiedi e sulle infrastrutture stradali della città. Garantire arterie sicure, accessibili e curate significa migliorare direttamente la qualità della vita quotidiana dei nostri cittadini e il decoro dell’intera Rapallo”.

“Questo provvedimento rappresenta un tassello fondamentale nel programma di attenzione capillare alla viabilità e alla sicurezza stradale – sottolinea il consigliere incaricato alle strade, Gerolamo Giudice –. I marciapiedi e le strade sono il primo biglietto da visita della città e devono garantire a tutti, a partire dalle fasce più deboli e dai pedoni, la massima tutela durante gli spostamenti. Con l’approvazione del progetto si procede verso la fase operativa dei lavori, confermando l’impegno costante dell’amministrazione nel monitorare e riqualificare ogni quartiere”.

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