Rapallo, piano di ripristino per marciapiedi e attraversamenti: lavori per 200mila euro

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino dei marciapiedi, attraversamenti pedonali e dei muri lungo le strade comunali.

L’investimento complessivo, pari a 200mila euro, permetterà di intervenire in modo puntuale su diversi percorsi pedonali e tratti viari del territorio cittadino che presentano porzioni ammalorate o disconnesse, restituendo piena fruibilità e sicurezza ai cittadini.

In particolare ci si concentrerà sul rifacimento delle pavimentazioni dei marciapiedi di:

– via Paulucci (di fronte all’ex Istituto Giustiniani);

– via Aurelia di Levante, nel tratto tra l’incrocio con via Avenaggi e via Inuggi;

– via Pietrafraccia, nel tratto tra via Aurelia di Levante e Via Val di Sole;

– viale Milano.

Sono inoltre previsti abbattimenti delle barriere architettoniche in alcuni attraversamenti pedonali, oltre a riparazioni generiche localizzate su vari marciapiedi del centro cittadino.

“La manutenzione costante del nostro patrimonio viario e dei percorsi pedonali è una priorità per questa Amministrazione – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio –. Con l’approvazione di questo progetto da 200 mila euro mettiamo in campo un piano concreto di interventi mirati a risolvere situazioni di degrado o avvallamento sui marciapiedi e sulle infrastrutture stradali della città. Garantire arterie sicure, accessibili e curate significa migliorare direttamente la qualità della vita quotidiana dei nostri cittadini e il decoro dell’intera Rapallo”.

“Questo provvedimento rappresenta un tassello fondamentale nel programma di attenzione capillare alla viabilità e alla sicurezza stradale – sottolinea il consigliere incaricato alle strade, Gerolamo Giudice –. I marciapiedi e le strade sono il primo biglietto da visita della città e devono garantire a tutti, a partire dalle fasce più deboli e dai pedoni, la massima tutela durante gli spostamenti. Con l’approvazione del progetto si procede verso la fase operativa dei lavori, confermando l’impegno costante dell’amministrazione nel monitorare e riqualificare ogni quartiere”.