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Musica

Rapallo, dal 21 agosto torna il festival organistico internazionale

Si parte con il concerto inaugurale nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, protagonista il giovane Bernard Hauk

Generico agosto 2026

Rapallo. Prenderà il via venerdì 21 agosto la XXVIII edizione del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, promosso dall’Associazione Rapallo Musica ETS.

Il cartellone 2026 prevede 11 concerti – dal 21 agosto al 6 settembre – dislocati in diverse chiese e luoghi d’arte delle quattro province liguri e con grandi interpreti internazionali dell’organo.

Si parte venerdì 21 agosto con il concerto inaugurale nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, protagonista il giovane Bernard Hauk.

Seguono, tra gli altri: il 25 agosto l’organista austriaco Daniel Freistetter nell’Oratorio dei Bianchi; il 29 agosto la grande serata dedicata a Duruflé con David Cassan, l’Ensemble Rapallo Musica e il Coro Polifonico San Biagio; il 2 settembre, prima edizione per la Chiesa di Sant’Anna, con Yves Rechsteiner. A Santa Margherita Ligure, il 1° settembre, concerto a Villa Durazzo.

Il Festival si chiude il 6 settembre nella Basilica di Santa Maria di Nazareth di Sestri Levante, con l’organista spagnolo Javier Caballero Ros.

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