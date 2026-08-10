Rapallo, approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’elementare Pascoli

Rapallo. La giunta Comunale di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e adeguamento antincendio del plesso della scuola elementare Giovanni Pascoli. L’opera prevede un investimento complessivo di 300.000 euro, interamente finanziato con i fondi europei NextGenerationEU del pnrr.

L’intervento è focalizzato al miglioramento della sicurezza strutturale dell’edificio e alla prevenzione antincendio. In particolare, i lavori riguarderanno la messa in sicurezza delle strutture (verifica dello stato di conservazione degli elementi in cemento armato con trattamento delle parti deteriorate in ferro e installazione di presidi antisfondellamento al soffitto della palestra), il rifacimento della copertura piana posizionata a nord del fabbricato, con l’inserimento di uno strato isolante per migliorare anche le prestazioni termiche e la progettazione e attuazione degli interventi specifici legati alla sicurezza antincendio, focalizzati in particolare sui locali della palestra.

“La sicurezza dei nostri ragazzi e di chi lavora nel mondo della scuola è una priorità assoluta di questa amministrazione – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Filippo Lasinio – Grazie alla capacità dei nostri uffici di intercettare le risorse del PNRR ed essere pronti nelle fasi di candidatura, siamo riusciti a ottenere 300 mila euro a fondo perduto che ci permetteranno di intervenire in modo risolutivo sulla scuola Pascoli. Con l’approvazione del progetto esecutivo siamo pronti ad avviare il cantiere in tempi rapidi, intervenendo sulle strutture, sui soffitti della palestra e sulle coperture per restituire un edificio ancora più sicuro, efficiente e moderno”.

“Investire negli edifici scolastici significa investire nel futuro della nostra comunità – sottolinea l’assessora alla pubblica istruzione, Laura Mastrangelo – La scuola Pascoli rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tante famiglie rapallesi. L’avvio di questi lavori di riqualificazione e prevenzione antincendio dimostra la massima attenzione dell’amministrazione nel garantire ad alunni, docenti e personale scolastico spazi di apprendimento accoglienti, protetti e pienamente adeguati alle più recenti normative”.