E’ un 24enne di Genova il ragazzo investito da un treno ad Albisola dopo una serata in discoteca

Albisola. E’ un 24enne di Genova il ragazzo investito da un treno questa mattina all’alba ad Albisola (Sv).

Una tragedia che sembra assumere sempre di più i contorni di un drammatico incidente. Il giovane si trovava in Riviera per una serata di svago con alcuni amici.

Stando a quanto ricostruito, il gruppo è andato a ballare in una discoteca della zona. All’uscita alcuni erano andati a prendere il treno mentre il 24enne e un amico si erano attardati. Poi sono arrivati in stazione intorno alle 5. L’amico della vittima però si è allontanato un attimo per andare a cercare della focaccia.

Quando è tornato in stazione ha visto alcune persone intorno a un corpo e poco dopo ha capito che si trattava del suo amico.

Non è chiaro cosa sia accaduto in quei minuti, ma l’ipotesi più probabile che sembra confermata dalle telecamere è che il giovane, forse troppo vicino ai binari, sia stato colpito da un treno in transito, che lo avrebbe proiettato all’indietro andando ad impattare contro una panchina.

Sul posto si sono recati i militi della Croce Verde di Albisola, i carabinieri, la polfer, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: uno degli arti superiori sarebbe stato rinvenuto sui binari e questo dà l’idea di quanta violento sia stato l’impatto con il treno.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa temporaneamente, intorno alle 5,30, tra Savona e Cogoleto, per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e poi ripresa intorno alle 9,30.

Proseguono comunque le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.