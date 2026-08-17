Morto il pedone investito da un’automobile in via Murcarolo: stava attraversando sulle strisce

Genova. Un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile in via Murcarolo, un tratto della statale Aurelia, nel quartiere di Quinto, a Genova. È successo poco dopo le 10 di oggi, lunedì 17 agosto.

L’anziano, che stava attraversando sulle strisce, è stato soccorso e portato d’urgenza all’ospedale San Martino: per lui è scattato il codice rosso. Il pedone ha riportato infatti un trauma cranico che da subito è sembrato molto grave.

Alla guida della vettura una donna del 1939, accompagnata – seduta al posto del passeggero – dalla badante. Ha accusato un malore per lo shock ed è stata soccorsa. Non è in gravi condizioni.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico: la strada è stata temporaneamente chiusa con ripercussioni per la viabilità.

I soccorsi medici intervenuti, oltre all’automedica del 118, sono stati la Croce Verde di Quarto e la Croce Verde di Bogliasco.

Quella di oggi è la tredicesima vittima della strada a Genova dall’inizio del 2026.