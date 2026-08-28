  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Precauzione

Perdita fognaria, a Quinto scatta il divieto di balneazione presso la spiaggia Divisione Acqui

Il divieto riguarda un tratto di oltre 500 metri dal lato Est del depuratore di Quinto all'asse di via Divisione Acqui

Sversamento di liquami dal depuratore, il bagno a Quinto nel mare inquinato

Genova. A seguito delle segnalazioni pervenute circa la presenza di una perdita fognaria nell’area della spiaggia di Divisione Acqui a Quinto, e in attesa degli interventi necessari, su proposta dell’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu, il vicesindaco Alessandro Terrile ha firmato un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione.

Il divieto di balneazione riguarda il tratto che va dal lato Est del depuratore di Quinto all’asse di via Divisione Acqui (lunghezza metri 575).

La misura è stata presa in via precauzionale e preventiva e sarà in vigore fino a diversa comunicazione.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.