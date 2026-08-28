Perdita fognaria, a Quinto scatta il divieto di balneazione presso la spiaggia Divisione Acqui

Genova. A seguito delle segnalazioni pervenute circa la presenza di una perdita fognaria nell’area della spiaggia di Divisione Acqui a Quinto, e in attesa degli interventi necessari, su proposta dell’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu, il vicesindaco Alessandro Terrile ha firmato un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione.

Il divieto di balneazione riguarda il tratto che va dal lato Est del depuratore di Quinto all’asse di via Divisione Acqui (lunghezza metri 575).

La misura è stata presa in via precauzionale e preventiva e sarà in vigore fino a diversa comunicazione.