Quarto, entrano in un bar per rubare piatti, bicchieri e lampade: denunciati

Genova. Sono entrati in un bar di via V Maggio, a Quarto, e hanno iniziato a mettere in sacchi neri piatti, bicchieri, posate e persino luci e lampade. A scoprirli la titolare del locale, attraverso le videocamere di sorveglianza, che ha subito chiamato la polizia.

È successo martedì intorno alle 18.30. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato un uomo e una donna, entrambi 41enni, ancora intenti a riempire i sacchi.

La titolare del bar ha riferito che nel pomeriggio aveva notato due persone perfettamente corrispondenti alla coppia mentre bivaccavano sulla spiaggia sotto il locale.

I poliziotti hanno fermato i due e li hanno accompagnarli in questura, dove sono stati denunciati.