Il “mistero” della puzza di gas in città, decine di chiamate ai vigili del fuoco

Genova. Un odore chimico penetrante e fastidioso, inizialmente avvertito tra Sampierdarena e San Teodoro, che si è rapidamente allargato a diversi altri quartieri cittadini, complice i venti. Da qualche giorno ormai numerosi cittadini segnalano ai vigili del fuoco un olezzo del tutto simile al gas, preoccupati per una eventuale perdita e infastiditi dalla puzza che invade le loro case con le finestre aperte.

“Oggi una puzza terribile, tipo metano. Abbiamo allertato i pompieri ,hanno detto che non è gas, che controlleranno e che avevano ricevuto altre chiamate”, è uno dei commenti postati sui gruppi social da via Balbi Piovera, a Sampierdarena, e ancora segnalazioni sono arrivate da via Fontanarossa, a Quezzi, e da via Fereggiano, a Marassi.

A oggi non è ancora chiara l’origine dell’odore, più o meno penetrante a seconda del momento della giornata. Domenica, in particolare, è stato avvertito anche anche Valbisagno e in centro, probabilmente portato dal vento. I vigili del fuoco hanno fatto una serie di controlli, così come Ireti e la Capitaneria di Porto, ma non è stata rilevata alcuna fuga di gas. Arpal non ha ricevuto segnalazioni in proposito.

L’ipotesi primaria è che la puzza arrivi dal porto, forse legata agli scarichi delle navi, come già accaduto in passato. Nulla di pericoloso, insomma, ma per moltissimi cittadini il weekend è stato complesso, complice il gran caldo e l’impossibilità di tenere le finestre aperte per evitare che l’odore di gas si diffondesse in casa.

Domenica inoltre si è diffuso in alcune zone della città anche un forte odore di bruciato. In questo caso il colpevole è l’incendio che da giorni ormai sta flagellando i boschi di Mornese, zona Ovada. La situazione in zona è molto grave e sono diversi i mezzi dei vigili del fuoco impegnati sul fronte, che si fa sempre più largo.