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Il punto

Pulizia e riprofilatura dei torrenti, da giugno interventi di Aster per 2 milioni di euro

L'assessore Ferrante: "Abbiamo scelto di avviare le lavorazioni già durante l'estate, così da arrivare preparati alla stagione autunnale"

pulizia torrenti bisagno

Genova. Dalla fine di luglio sono in corso gli interventi di riprofilatura degli alvei, pulizia delle vasche di decantazione e rimozione selettiva della vegetazione infestante: attività fondamentali per preparare il territorio all’arrivo della stagione autunnale e alle precipitazioni più intense.

Lo riporta l’Ansa: il programma, che interessa l’intero territorio cittadino e proseguirà fino ai primi giorni di ottobre, rappresenta uno dei principali interventi di prevenzione del rischio idraulico messi in campo dal Comune di Genova, con un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro.

“La prevenzione del rischio idraulico richiede programmazione, continuità e interventi tempestivi – dichiara Massimo Ferrante, assessore comunale ai Lavori pubblici e manutenzioni – Per questo abbiamo scelto di avviare le lavorazioni già durante l’estate, così da arrivare preparati alla stagione autunnale. La riprofilatura degli alvei, la pulizia delle vasche e la rimozione della vegetazione infestante migliorano la capacità di deflusso dei corsi d’acqua e contribuiscono concretamente alla sicurezza del territorio. Si tratta di un investimento importante, superiore ai 2 milioni di euro, che conferma come la cura e la manutenzione costante della città siano una priorità per l’Amministrazione”.

“Le attività vengono pianificate sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di ciascun corso d’acqua – spiega Francesco Raso, responsabile dell’area Rivi di Aster – Operiamo con mezzi e professionalità specialistiche, intervenendo sulla riprofilatura degli alvei, sulla rimozione dei materiali accumulati e sul taglio selettivo della vegetazione. Quest’ultima viene eliminata quando può ostacolare il regolare deflusso delle acque, preservando invece le essenze di valore naturalistico e gli habitat presenti lungo i torrenti. È un lavoro complesso e capillare, che coinvolge contemporaneamente diverse zone della città e richiede un monitoraggio continuo”.

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