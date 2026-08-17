All’Acquario di Genova sono nati due pulcini di pinguino: i visitatori possono “conoscerli”

Genova. Nella vasca dei pinguini sono nati due pulcini di Magellano (Spheniscus magellanicus). Il 15 giugno è nato il primo pulcino dall’uovo di mamma Touche e papà Drop; il secondo pulcino è nato il 22 giugno dall’uovo di mamma Fiamma e papà Bigfoot. I pulcini sono appena usciti dal nido e sono costantemente seguiti dai genitori che non li abbandonano mai contemporaneamente.

Le uova erano state deposte a fine aprile il primo e a metà maggio il secondo. I genitori hanno covato le uova alternativamente per tutto il tempo fino alla schiusa. Sia mamma che papà nutrono i pulcini rigurgitando alimenti predigeriti direttamente nel becco.

I pulcini raggiungono l’indipendenza in un periodo variabile tra le 9 e le 17 settimane, a seconda della quantità e qualità del cibo ricevuto; anche la peluria grigia viene ben presto sostituita dal caratteristico piumaggio bianco e nero degli adulti. Il primo pulcino ha già fatto la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili, si è già avventurato nelle prime nuotate e ha iniziato a uscire nel retro vasca insieme agli altri esemplari durante il momento del pasto. Il secondo, uscito in questi giorni dal nido, è ancora nella fase di muta.

Per conoscere il sesso dei due nascituri sarà necessario aspettare la prima muta, momento in cui sarà possibile, tramite il prelievo di una piuma, effettuare il test del DNA.

I pinguini di Magellano nella vasca subantartica

I pinguini di Magellano vivono lungo le coste orientali e occidentali del Sud America a partire da Cile e Argentina fino a Capo Horn e alle isole Falkland.

La vasca subantartica dell’Acquario di Genova ospita 15 pinguini Papua (Pygoscelis papua papua) e 16 pinguini di Magellano (Spheniscus magellanicus), oltre ai due pulcini appena nati. Il lato terrestre riproduce i due habitat delle specie ospitate ricreando le condizioni ideali per la riproduzione e l’allevamento dei pulcini.

All’interno della vasca sono riprodotte le condizioni stagionali dell’ambiente naturale in cui vivono le due specie ospiti; la temperatura dell’acqua varia da 6 a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le stagioni.

L’esperienza per i visitatori dell’Acquario di Genova

Per coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questi simpatici uccelli è possibile partecipare alla speciale esperienza “A tu per tu con i pinguini”. Accompagnato da una guida esperta, un gruppo ristretto di max 5 persone, va alla scoperta delle attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario.

Vengono illustrati i luoghi di conservazione e preparazione del cibo, gli animali presenti e, in occasione del pasto pomeridiano, si entra con lo staff all’interno della vasca per assistere alla distribuzione del cibo.

L’inizio dell’attività è fissato alle ore 13:30 per una durata di 1 ora e mezza circa ed è disponibile tutti i giorni, ad eccezione di martedì e mercoledì. Il costo è di 60 euro per adulto e 40 euro per ragazzo (6-12 anni), da aggiungere al biglietto di ingresso all’Acquario.