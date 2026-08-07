Protezione civile, approvato l’aggiornamento del piano: più attenzione a persone con disabilità e animali

Genova. È stato approvato dalla giunta comunale l’aggiornamento del Piano di Protezione civile a seguito delle modifiche della normativa nazionale. Alla base dell’aggiornamento, la condivisione dei dati territoriali a supporto della pianificazione di protezione civile del Comune di Genova per l’integrazione con i servizi regionali e nazionali oltre all’emanazione di indicazioni operative per gli interventi a favore delle persone con disabilità e per il soccorso e l’assistenza agli animali.

«L’aggiornamento del Piano di Protezione civile rappresenta un passo importante per rendere Genova una città sempre più preparata ad affrontare le emergenze – ha spiegato l’assessore alla Protezione civile, Massimo Ferrante – dopo anni sono state finalmente recepite le novità introdotte dalla normativa nazionale, ma soprattutto abbiamo scelto di rafforzare gli strumenti di pianificazione mettendo al centro la conoscenza del territorio e delle persone. Particolare attenzione sarà dedicata ai cittadini con disabilità, affinché i soccorsi possano essere sempre più tempestivi ed efficaci, e agli animali, che entrano a pieno titolo nella pianificazione dell’emergenza, grazie alla collaborazione con il mondo del volontariato. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’aggiornamento delle banche dati relative alle aree e agli edifici maggiormente esposti ai rischi, con particolare riguardo alle strutture scolastiche, per garantire una risposta alle emergenze sempre più rapida ed efficace».

A questo proposito, la Protezione civile ha avviato, insieme ai Sistemi informativi, un percorso di coordinamento che porterà all’aggiornamento del Geoportale e al rafforzamento della collaborazione con le associazioni di volontariato impegnate nella tutela degli animali.

«Per quanto riguarda le persone con disabilità – continua l’assessore Ferrante – è stato avviato un tavolo di lavoro interistituzionale tra Comune di Genova, Vigili del fuoco, ASL e 118 per uno scambio di dati e lo sviluppo delle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza». Entro il prossimo anno, nel Fascicolo del cittadino sarà attivata una sezione nella quale i cittadini potranno segnalare eventuali disabilità e indicare le terapie necessarie. Queste informazioni consentiranno di rendere più efficaci gli interventi di soccorso in caso di emergenza e di adeguare le modalità di comunicazione alle esigenze delle persone con disabilità visive o uditive.

L’aggiornamento del Piano di protezione civile comprende anche la redazione dei Piani operativi interni dei Municipi e l’individuazione delle aree di emergenza destinate alle esigenze di protezione civile. Entrambe le attività saranno completate entro il prossimo anno. Ognuno degli enti coinvolti firmerà un protocollo di intesa per lo sviluppo delle attività facilitando così lo scambio dei dati nelle emergenze.