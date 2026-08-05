Protesi anca e ginocchio, a Genova sbarca il modello americano: dimissioni entro 24 ore

Genova. Negli ospedali genovesi sbarca un nuovo modello di chirurgia ortopedica per gli interventi di protesi di anca e ginocchio che consentirà ad alcuni pazienti di essere dimessi entro 24 ore dall’operazione in condizioni di piena sicurezza clinica. Il progetto sarà attivo entro il 2026 al San Martino, terminata la formazione degli specialisti, quindi verrà progressivamente esteso a tutti gli ospedali dell’Aom: Villa Scassi, Galliera e San Carlo di Voltri.

Il protocollo è nato negli Stati Uniti e si chiama Ssd (Same Day Discharge, cioè dimissioni nello stesso giorno). “L’introduzione del percorso – spiega Massimo Nicolò, assessore alla Sanità Regione Liguria – rappresenta un’innovazione organizzativa che coniuga qualità delle cure, sicurezza clinica e migliore esperienza per il paziente. Dimettere entro 24 ore, nei casi accuratamente selezionati e in piena sicurezza, significa favorire un recupero più rapido, ridurre i rischi legati alla degenza prolungata e valorizzare un modello assistenziale basato sull’integrazione tra professionalità diverse e sulle migliori evidenze scientifiche. L’obiettivo è portare questo modello, dopo la fase di avvio al San Martino, in tutti gli ospedali dell’Azienda ospedaliera metropolitana, affinché un numero sempre maggiore di cittadini possa beneficiare di percorsi di cura innovativi, appropriati e di elevata qualità. Continuiamo a investire in organizzazione, competenze e innovazione perché crediamo che il futuro della sanità passi anche dalla capacità di migliorare costantemente i servizi offerti ai cittadini”.

“Questo progetto – spiega Monica Calamai, direttrice generale di Aom Liguria – segna una svolta nell’innovazione organizzativa e clinica dei nostri ospedali. La dimissione entro 24 ore non significa ridurre l’assistenza, ma offrire un percorso più moderno, personalizzato e sicuro, reso possibile dall’integrazione tra competenze chirurgiche, anestesiologiche, infermieristiche e riabilitative. Ciò si traduce per i pazienti in un recupero più rapido dell’autonomia e rientro veloce al proprio domicilio, mentre per il sistema sanitario in un utilizzo ancora più appropriato delle risorse disponibili, mantenendo elevati standard di qualità delle cure. Esistono diversi centri mondiali, negli Stati Uniti e uno Irlanda, che applicano già da tempo questo protocollo e che dimostrano l’eccellenza del percorso attraverso indicatori di sicurezza, esiti clinici, soddisfazione del paziente ed efficienza organizzativa, controllo dei costi”.

I dati del Registro Italiano ArtroProtesi (Riap) evidenziano come, negli ultimi vent’anni, il numero delle protesi di anca e ginocchio sia raddoppiato rispetto ai primi anni Duemila. L’età media dei pazienti sottoposti a tali procedure è generalmente superiore ai 65 anni, con una prevalenza del sesso femminile, in particolare per gli interventi correlati all’artrosi primaria. Anche il territorio della provincia di Genova conferma questo trend: ogni anno vengono eseguiti 3.549 interventi di artroprotesi, di cui 1.913 protesi d’anca e 1.636 protesi di ginocchio, numeri che testimoniano quanto questa chirurgia rappresenti un’attività strategica per il sistema sanitario e quanto sia necessario adottare modelli organizzativi sempre più innovativi ed efficienti.

L’Orthopedic Associates Surgical Center (OASC) del gruppo Orthopedic Associates of Hartford (OAH) con sede nello stato del Connecticut si occuperà del percorso formativo specialistico. “Non pensiamo di portare in Italia una nuova tecnica chirurgica – precisa Pietro Memmo, presidente della Orthopedic Associates di Hartford – i professionisti di Aom possiedono già competenze cliniche di eccellenza. Possiamo mettere a disposizione un modello organizzativo consolidato negli Stati Uniti, la casistica di quindici anni di attività per attivare la chirurgia ortopedica ambulatoriale di protesi d’anca e al ginocchio nell’arco di una giornata di degenza. Si tratta di ripensare, per un target definito di pazienti, l’intero percorso di presa in carico: prima, durante e dopo l’intervento. Per noi la sicurezza e la qualità dell’intervento e dell’assistenza, l’abbattimento delle complicanze e delle infezioni ospedaliere sono la priorità assoluta”.

Il nuovo percorso nasce dall’evoluzione dei programmi di Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) e integra le più avanzate tecniche chirurgiche, anestesiologiche e riabilitative. L’obiettivo non è semplicemente ridurre la permanenza in ospedale, ma ripensare l’intero percorso di cura, dalla selezione del paziente alla preparazione preoperatoria, dal controllo ottimale del dolore alla mobilizzazione precoce, fino al monitoraggio dopo la dimissione.

Il paziente viene così accompagnato lungo un percorso multidisciplinare costruito su misura, che permette un recupero funzionale più rapido, una riduzione dei rischi legati all’ospedalizzazione prolungata e un ritorno precoce nel proprio ambiente di vita, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza.

“Per garantire il successo del progetto – conclude Calamai – è previsto uno specifico percorso di formazione rivolto ai professionisti coinvolti, con la costituzione di un’équipe multidisciplinare dedicata che accompagnerà tutte le fasi del nuovo modello organizzativo”.